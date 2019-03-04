Председатель думы устроился на работу директором школы в Краснокамске

Председатель думы Краснокамского городского округа Юрий Трухин назначен директором школы №5.

По словам чиновника, он был утвержден в должности директора образовательного учреждения после конкурсного отбора. В настоящий момент Трухин приступил к исполнению обязанностей, передает «Коммерсант».

Добавим, Юрий Трухин был избран спикером думы на профессиональной основе городского округа в сентябре прошлого года. В ноябре парламентарии отменили зарплату для спикера и исключили соответствующий пункт из устава округа.

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