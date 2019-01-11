Бывший депутат запустит в Перми сеть фастфуда

Экс-депутат пермской гордумы Алексей Ковыев планирует запустить сеть фастфуда.

Ранее бывший парламентарий прошел обучение во Франции, чтобы стать шеф-поваром. Вернувшись в Пермь, он открыл ресторан «Медь». Однако в настоящий момент заведение выставлено на продажу.

На вырученные средства Ковыев намерен запустить новый гастрономический проект.

«Это будет фастфуд в сетевом формате, в том числе и в Перми», — заявил он «Коммерсанту».

При этом экс-депутат уточнил, что уже найден потенциальный покупатель «Меди», с которым ведутся переговоры.

Напомним, Алексей Ковыев с 2001 по 2005 год занимал пост консультанта-референта губернатора Пермской области, после работал в аппарате правительства региона. В 2008 году назначен руководителем департамента дорог и транспорта мэрии Перми. С 2011 по 2016 годы — депутат Пермской городской думы.

Среди других его кулинарных бизнес-проектов — доставка готовых блюд «Варим-жарим».