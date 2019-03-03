Президент ЛУКОЙЛа рассказал о перспективах развития российской нефтяной отрасли

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что ближайшие 10—15 лет станут периодом стабильного развития нефтяной отрасли, сообщает «Российская газета».

Об этом он рассказал в Совете Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в январе — феврале 2019 года объем добычи нефти и газового конденсата увеличился на 3,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщает «Коммерсант». Объем составил 91,42 млн тонн. Среднесуточная добыча за этот период достигла 11,36 млн баррелей. Кроме того, ранее сообщалось, что в России могут снизиться добыча и экспорт нефти, если будут приняты новые санкции США. 27 февраля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Если закон примут, то Россия, скорее всего, не сможет добывать столько нефти, сколько сейчас.