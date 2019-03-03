В Индии начал работать завод по производству автоматов Калашникова

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о создании совместного индийско-российского предприятия по выпуску автоматов Калашникова, сообщает ТАСС.

Совместное предприятие будет выпускать автоматы в районе города Корва. Открытие завода состоялось сегодня. Проект предполагает создание более 700 тысяч автоматов АК-203 с поэтапной полной локализацией производства.

Напомним, ранее сообщалось, что концерн «Калашников» презентовал спортивную версию пистолета Лебедева ПЛ-15 под обозначением SP1. Пистолет выполнен под патрон 9х19 мм, вес без магазина при алюминиевом сплаве составляет 0,8 кг, при стальном — 1,1 кг. Длина оружия — 205 мм, длина ствола — 112 мм.