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«Калашников» представил версию пистолета Лебедева для спортсменов

11:23, 27.02.2019
«Калашников» представил версию пистолета Лебедева для спортсменов
Фото: kalashnikov.media

Концерн «Калашников» презентовал спортивную версию пистолета Лебедева ПЛ-15 под обозначением SP1.

Пистолет выполнен под патрон 9х19 мм, вес без магазина при алюминиевом сплаве составляет 0,8 кг, при стальном — 1,1 кг. Длина оружия — 205 мм, длина ствола — 112 мм, передает ТАСС.

В пресс-службе «Калашникова» отметили, что модификация сохранила эргономику пистолета Лебедева. Она также оснащена лазерными целеуказателями, подствольными фонарями и коллиматорными прицелами.

Данная версия пистолета предназначена для стрелков-любителей и членов Международной конфедерации практической стрельбы.

Ранее «Калашников» продемонстрировал самовзрывающийся беспилотник «Куб».

ПромышленностьОПК Удмуртия
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