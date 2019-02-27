«Калашников» представил версию пистолета Лебедева для спортсменов
Концерн «Калашников» презентовал спортивную версию пистолета Лебедева ПЛ-15 под обозначением SP1.
Пистолет выполнен под патрон 9х19 мм, вес без магазина при алюминиевом сплаве составляет 0,8 кг, при стальном — 1,1 кг. Длина оружия — 205 мм, длина ствола — 112 мм, передает ТАСС.
В пресс-службе «Калашникова» отметили, что модификация сохранила эргономику пистолета Лебедева. Она также оснащена лазерными целеуказателями, подствольными фонарями и коллиматорными прицелами.
Данная версия пистолета предназначена для стрелков-любителей и членов Международной конфедерации практической стрельбы.
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