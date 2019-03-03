Врио губернатора Санкт-Петербурга заявил, что память о Жоресе Алферове обязательно увековечат в городе

В Санкт-Петербурге увековечат память об ученом, нобелевском лауреате Жоресе Алферове, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что создана комиссия по организации похорон. Беглов подчеркнул, что с родственниками Алферова посоветуются об увековечении его памяти, «это будет обязательно сделано».

Напомним, 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов, сообщило «РИА Новости». Ему было 88 лет. О смерти выдающегося ученого сообщила его супруга Тамара. Ранее заявлялось, что в Москве срочно госпитализировали нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова.

«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», — рассказывал источник «Интерфакса».

