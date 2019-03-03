Аппарат InSight сумел впервые пробурить поверхность Марса

Космический аппарат InSight впервые пробурил грунт на Марсе.

Операция по бурению завершилась в конце февраля. За четыре часа работы зонд нанес порядка четырех тысяч ударов по поверхности планеты, углубив бур на 18—50 см, передает Германский аэрокосмический центр (DLR) в Кельне.

В текущий момент InSight находится в процессе охлаждения после выполненных работ. Планируется возобновление бурения с целью увеличить глубину до 3—5 метров.

Напомним, в конце ноября прошлого года зонд InSight приземлился на Марс, успешно передав первое изображение с поверхности планеты.