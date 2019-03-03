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В Ростове-на-Дону задержан бывший министр финансов ДНР — СМИ

06:17, 03.03.2019
В Ростове-на-Дону задержан бывший министр финансов ДНР — СМИ
Фото: smdnr.ru

Бывший министр финансов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев был задержан в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, 47-летнего экс-министра по прозвищу «Ташкент» доставили в Москву, где с ним силовики уже проводят следственные действия. Причина задержания неизвестна, передает местный портал DonDay.

Александр Тимофеев был активным участником конфликта в Донбассе в 2014 году. Во время начала военных действий стал депутатом Народного совета. После его назначили министром финансов и сборов самопровозглашенной республики.

Стоит отметить, что Тимофеев находился в кафе «Сепар» в центре Донецка, где произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР пройдут масштабные военные учения.

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