Тим Кук заявил, что новые продукты Apple «сорвут пользователям крышу»

Глава Apple Тим Кук заявил, что новинки компании «сорвут пользователям крышу». Об этом он сказал на общем собрании в штаб-квартире корпорации в Купертино.

По его словам, он никогда не был так оптимистичен перед презентацией новых гаджетов. Речь идет о часах Apple Watch, наушниках AirPods. Изменения ожидаются в ноутбуке MacBook Air, говорится в официальном сообщении компании.

Также Кук заверил, что к 2020 году Apple удвоит доход от предоставления услуг по сравнению с 2016 годом.

Ранее сообщалось, что презентация новых моделей iPad состоится в первой половине 2019 года.