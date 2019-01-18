Презентация новых моделей iPad состоится в первой половине 2019 года

Корпорация Apple представит две новые модели iPad в первой половине 2019 года.

Американская компания покажет iPad Mini пятого поколения и обновленный бюджетный iPad. Точная дата презентации пока не называется, сообщает Digitimes со ссылкой на источник.

По данным издания, поставщик дисплеев начнет производство комплектующих в ближайшие месяцы, после чего последует выпуск гаджетов.

Напомним, в конце октября прошлого года Apple представила новые модели ноутбука MacBook Air, компьютера Mac Mini и iPad Pro. Планшет получил поддержку Face ID и дисплей как у iPhone XR.

