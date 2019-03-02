В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались восемь жилых домов

В Демском районе Уфы произошло повреждение трубопровода холодной воды диаметром 300 мм.

Коммунальная авария случилась в субботу, 2 марта, на пересечении улиц Магистральной и Юматовской. В результате холодное водоснабжение было отключено в восьми жилых домах, детском саду и помещении ДОСААФ, рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

В настоящее время специалистами ведутся работы по устранению повреждения трубопровода.

Напомним, ранее уфимский магазин «Магнит» затопило из-за прорыва трубы.