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В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались восемь жилых домов

19:21, 02.03.2019 1
В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались восемь жилых домов
Фото: pixabay.com

В Демском районе Уфы произошло повреждение трубопровода холодной воды диаметром 300 мм.

Коммунальная авария случилась в субботу, 2 марта, на пересечении улиц Магистральной и Юматовской. В результате холодное водоснабжение было отключено в восьми жилых домах, детском саду и помещении ДОСААФ, рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

В настоящее время специалистами ведутся работы по устранению повреждения трубопровода.

Напомним, ранее уфимский магазин «Магнит» затопило из-за прорыва трубы.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 марта
    а что еще происходит у братьев в миллионном городе, кроме аварий с водой?
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