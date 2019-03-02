Казанское «Динамо» дома сыграло вничью с «Енисеем»

В Казани «Динамо» сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по хоккею с мячом в субботу, 2 марта.

Встреча закончилась со счетом 5:5. У «Енисея» три гола оформил Александр Егорычев, также забили Патрик Шострем и Алмаз Миргазов. У хозяев Игорь Ларионов и Максим Рязанов отличились дублями, еще мяч забил Алексей Веселов.

Напомним, ранее «Динамо» в Казани проиграло «Байкал-Энергии».