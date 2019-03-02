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Бывшая супруга экс-депутата призвала не пускать в элитные рестораны «нищебродов»

15:43, 02.03.2019
Бывшая супруга экс-депутата призвала не пускать в элитные рестораны «нищебродов»
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Бывшая супруга экс-депутата Госдумы РФ Виталя Южилина Илона Столье заявила о том, что необходимо ограничить вход для «нищебродов» в элитные рестораны.

В пятницу, 1 марта, Столье опубликовала пост в Instagram, где подчеркнула, что обеспеченные люди в дорогих ресторанах за свои деньги должны отдыхать, а не «лицезреть быдло».

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место», — написала экс-жена бывшего парламентария. Впоследствии пост был удален, сообщают «РИА Новости».

В Сети слова Столье вызвали бурную реакцию у пользователей. Так, люди советуют женщине «отправиться в психбольницу на лечение», при этом многие комментаторы называют ее саму «быдлом».

Напомним, ранее самарский министр посоветовала одиноким мамам выращивать еду на огородах.

Общество
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