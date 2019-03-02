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В Санкт-Петербурге предложили увековечить память о Жоресе Алферове

13:19, 02.03.2019
В Санкт-Петербурге предложили увековечить память о Жоресе Алферове
Фото: pixabay.com

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров предложил увековечить память об академике Жоресе Алферове.

По словам парламентария, в настоящий момент общей задачей для жителей Санкт-Петербурга является увековечение памяти Алферова в городе, так как «эта утрата невосполнима в масштабах всего мира».

«Мы все были современниками вселенской величины человека, свидетелями непостижимой меры его таланта и патриотизма», — рассказал Макаров ТАСС.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Ему было 88 лет.

Общество
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