В Санкт-Петербурге предложили увековечить память о Жоресе Алферове

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров предложил увековечить память об академике Жоресе Алферове.

По словам парламентария, в настоящий момент общей задачей для жителей Санкт-Петербурга является увековечение памяти Алферова в городе, так как «эта утрата невосполнима в масштабах всего мира».

«Мы все были современниками вселенской величины человека, свидетелями непостижимой меры его таланта и патриотизма», — рассказал Макаров ТАСС.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов. Ему было 88 лет.