В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов в 2019 году обойдется в 5,8 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме правительства РТ рассказал о программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году, сообщает пресс-служба президента РТ.

Запланирован ремонт 936 многоквартирных домов, объем финансирования достигает 5 805 213 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в 2019 году планируется заменить более 100 лифтов, которые признаны непригодными для эксплуатации. Для этих целей из средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах выделено 247,5 млн рублей. Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок Фондом ЖКХ РТ, больше всего лифтов — 43 — заменят в Ново-Савиновском районе. Новые лифты появятся в домах на улицах Адоратского, 11, Амирхана, 97, Чуйкова, 1 и 17, Четаева, 5, 20, 22, 24, 33 и 35, Чистопольской, 47 и 61 и на проспекте Ямашева, 49.



