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Ученые заявили о новом способе защиты от рака

22:01, 02.03.2019
Ученые заявили о новом способе защиты от рака
Фото: pixabay.com

Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили механизм, который может предотвращать накопление мутаций, из-за которых нормальные клетки становятся раковыми, сообщает «Российская газета».

Так, белок 53BP1 тормозит клеточное деление в дочерних клетках. Благодаря этому появляется время, необходимое для восстановления дефектов в генах.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца текущего года в больницы Татарстана поступят 300 упаковок препарата, предназначенного для лечения рака, сообщало ИА «Татар-информ». Препарат «Мелфалан» применяется в химиотерапии рака крови и яичников. На покупку потребуется как минимум 948 тысяч рублей. Закупка проходит стадию работы комиссии.


ОбществоМедицина
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