Минэкономики РТ подало в суд на главу КФХ в Мензелинском районе, сумма исковых требований — 3 млн рублей

Министерство экономики республики Татарстан подало в Арбитражный суд РТ исковое заявление, сообщается в системе «Электронное правосудие».

Ответчиком по делу выступает глава крестьянско-фермерского хозяйства в селе Тулубаево Мензелинского района Ильгиз Загиев. Дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 2 998 315 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что после громких разоблачений распределителей лизинговых грантов Министерство экономики РТ взялось расчищать «авгиевы конюшни» и начало взыскивать субсидии с должников-«грантоедов», получивших гранты в 2013—2014 годах. Арбитражный суд РТ принял к рассмотрению более 20 исков к татарстанским предпринимателям, которые по истечении положенного 3-летнего срока не выполнили обязательства по созданию новых производств и не вернули деньги в бюджет.



