Хуснуллин рассказал о создании штаба для помощи застройщикам при переходе на проектное финансирование

Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, курирующий строительную сферу, рассказал о штабе поддержки девелоперов. Власти столицы создают его для более плавного перехода на систему проектного финансирования.

В интервью «Российской газете» чиновник сообщил, что риски для девелоперов в новой системе есть. Часть из них получит отказ от банков.

«Пытаясь предотвратить такое развитие событий, мы создали штаб и вместе с банками проверяем всех без исключения застройщиков Москвы, смотрим их отчетность. Справимся, конечно, и с этим», — добавил Хуснуллин.

Напомним, что министр строительства России Владимир Якушев рассказал ранее о мерах поддержки предпринимателей при переходе на новую систему работы с деньгами дольщиков. Застройщики, которые не сумеют получить проектное финансирование на свои объекты после 1 июля, смогут обратиться за кредитом по низким ставкам в Фонд защиты дольщиков.