Бывшему сити-менеджеру Чистополя продлили домашний арест до 7 апреля

Суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главе исполкома Чистополя Александру Заиконникову до 7 апреля и постановил ходатайство удовлетворить.



Следствие просило об увеличении срока, поскольку ему требовалось дополнительное время на расследование.



Заиконников сообщил, что у его жены на дороге был сердечный приступ, доказательства были представлены суду. Также, по его словам, один из сыновей находится под наблюдением в больнице. Поэтому адвокат ходатайствовал о дополнительном времени прогулок (до 2 часов в день).

Ранее «Реальное время» сообщало, что подозреваемый в получении взяток на 880 тыс. Александр Заиконников признал свою вину в полной мере, а 11 февраля сложил с себя полномочия главы горисполкома.