Facebook рассчитывает на диалог с российскими властями

Компания Facebook намерена продолжить диалог с властями по поводу работы в России. Однако о планах локализовать в стране данные пользователей из РФ в соцсети не говорят.

«Facebook стремится предоставить пользователям в России максимально положительный опыт использования нашей платформы, и мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России», — цитирует ответ пресс-службы компании «Интерфакс».

Напомним, что сегодня Роскомнадзор сообщил о составлении административного протокола в отношении Facebook. Причиной стало то, что соцсеть не отчиталась об исполнении закона о персональных данных.

В 2014 году в России был принят закон, обязывающий иностранные IT-компании хранить персональные данные пользователей на территории РФ.