В Казани крупнейшая пробка за четверг растянулась на 3,6 км

Сегодня, 28 февраля, в Казани самая длинная пробка растянулась на 3,6 км. Движение было затруднено от улицы Достоевского до улицы Сахарова.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», затор зафиксирован в 18.50 и продержался 2 часа.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила семь баллов.

Еще одна вечерняя пробка (улицы Дубравная и Габишева) составила в длину 2,5 км. Ее опередил утренний затор на улице Мира, достигший длины в 2,8 км.