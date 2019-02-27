Прокуратура требует наказать чиновников поселения, где женщину довезли до скорой помощи в ковше трактора

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Прокуратура Апастовского района выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Шамбулыхчинского сельского поселения, где женщину до скорой помощи пришлось везти в ковше трактора, сообщается на официальном портале прокуратуры РТ.

Установлено, что местные власти не обеспечили своевременную очистку дорог от снега в селе Средний Биябаш. В адрес руководителя исполкома сельского поселения внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя исполкома сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление направлено в мировой суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане женщину довезли до машины скорой помощи в ковше трактора. Случай произошел в одной из деревень Апастовского района. Женщину провезли в ковше порядка 50—100 метров.



