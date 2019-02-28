Российским застройщикам, не перешедшим на эскроу-счета, предложат два механизма

Застройщикам, которые не смогут получить проектное финансирование и не соответствуют критериям, по которым можно достраивать объекты по старым критериям, предложат два механизма. Об этом сообщил министр строительства России Владимир Якушев на круглом столе для застройщиков «Переход к проектному финансированию в жилищном строительстве».

Первый — Россия докапитализирует Фонд помощи дольщикам. Он будет выдавать кредиты по минимальной ставке застройщикам, которые не получили банковского финансирования. Некие гарантии за них будет давать субъект.

Второй вариант — критерии, по которым объекты будут достраиваться по старой схеме, будут определять субъекты, и они же будут нести ответственность.