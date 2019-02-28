В Минкомсвязи одобрили вывод традиционных СМИ из-под действия новых «антифейковых» норм

В Минкомсвязи поддерживают предложение о выводе традиционных СМИ из-под действия норм, которые предлагаются в законопроекте о борьбе с распространением фейковых новостей, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал замглавы министерства Алексей Волин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека должно пройти расширенное заседание по поводу законопроекта о наказании за распространение фейковых новостей, сообщало ТАСС. До этого председатель СПЧ Михаил Федотов уже заявлял, что в совете об этом законопроекте высказываются как о непродуманном и нуждающемся в доработке.