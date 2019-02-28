Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2018 года выросла на 11,1%

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности в прошлом году увеличилась на 11,1% по сравнению с 2017 годом, сообщается на официальном портале Сбербанка.

Размер чистой прибыли достиг 831,7 млрд рублей. Отмечается, что активы банка за год выросли на 15,4%.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк из-за ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф во время выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве. Греф отметил, что искусственный интеллект обычно принимает решение в больших системах. В то же время маленькая ошибка, которая закрадывается в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям.