В Пермском крае сотрудник ДПС обстрелял дома начальников полиции и ГИБДД по Частинскому району

Сотрудник ДПС в селе Частые Пермского края обстрелял из огнестрельного оружия дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения.

В результате никто не пострадал. Полицейские на снегоходе бросились в погоню за напавшим, догнали его и вступили в перестрелку. Сотрудник ДПС покончил с собой, пишет газета «Коммерсант».

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».