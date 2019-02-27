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Происшествия

В Пермском крае сотрудник ДПС обстрелял дома начальников полиции и ГИБДД по Частинскому району

17:44, 27.02.2019 1
В Пермском крае сотрудник ДПС обстрелял дома начальников полиции и ГИБДД по Частинскому району
Фото: realnoevremya.ru

Сотрудник ДПС в селе Частые Пермского края обстрелял из огнестрельного оружия дома начальника отделения МВД по Частинскому району и руководителя подразделения ГИБДД этого же отделения.

В результате никто не пострадал. Полицейские на снегоходе бросились в погоню за напавшим, догнали его и вступили в перестрелку. Сотрудник ДПС покончил с собой, пишет газета «Коммерсант».

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Вот то, чего они боятся, когда не дают гражданам вооружаться. Не об опасности для простых граждан речь.
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