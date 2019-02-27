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Transparency: за год на закупки у единственного поставщика в России потратили 418 млрд рублей

16:49, 27.02.2019 1
Transparency: за год на закупки у единственного поставщика в России потратили 418 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В 2017 году по распоряжениям президента РФ и правительства на закупки, которые госорганы совершали у единственного поставщика, потратили 418 млрд рублей.

По данным «Трансперенси Интернешнл — Россия», в большинстве случае госконтракты доставались компаниям, связанным с властями или близкими к президенту и членам правительства людям.

Так, по распоряжению Владимира Путина с единственным поставщиком заключали контракты на доставку поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, содержание Приморского океанариума. По распоряжению правительства были заключены контракты на аппараты для «Роскосмоса», обувь для МВД и доставку пианино для Минпромторга.

По итогам «Трансперенси» собирается обратиться в Госдуму, Министерство финансов и Счетную палату России с просьбой лишить президента и правительство права назначать единственного поставщика госзакупок.

Ранее министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину и Федеральному казначейству максимально упростить процедуру госзакупок.

По его мнению, контрактная система сложна и недостаточно гибка для реализации национальных проектов.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    Давно пора лишить их всяких возможностей, времени на раскачку нет.
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