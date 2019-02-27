В Кремле сообщили, что массовое использование беспилотного транспорта в России может начаться через восемь лет

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков высказал мнение, что массовое использование беспилотных автомобилей в России в любое время года начнется через семь-восемь лет.

Он отметил, что движение на специальных дорогах может начаться раньше. Среди возможных вариантов применения беспилотников Песков отметил сферу транспортировки алмазоносной руды в Якутии, пишет ТАСС.

Ранее Россия заняла 22-е место в рейтинге 25 стран, готовых к внедрению беспилотного транспорта. По сравнению с рейтингом, вышедшим в январе 2018 года, Россия опустилась на четыре строчки.