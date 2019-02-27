Путин поручил, чтобы было сокращено количество оснований для продления ареста по экономическим делам

Президент РФ Владимир Путин обратился к Верховному суду и Генпрокуратуре с поручением подготовить поправки, которые предусматривают сокращение оснований для продления ареста обвиняемым по экономическим статьям, сообщается на официальном портале президента РФ.

Поправки должны быть подготовлены к июлю 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Заниматься этим поручено правительству РФ совместно с Банком России. Доклад должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.



