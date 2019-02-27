Ак Барс Банк присоединился к финансовому маркетплейсу от «МегаФона» и Mastercard

26 февраля «МегаФон» и Mastercard подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве и представили мобильный финансовый маркетплейс «Кредит на счет телефона». Одним из первых к инновационному сервису присоединился Ак Барс Банк.

Благодаря услуге абоненты «МегаФона», у которых есть виртуальные или пластиковые карты Mastercard «МегаФон Банка», смогут в мобильном приложении в несколько кликов оформить кредит Ак Барс Банка. Практически моментально деньги будут перечислены на счет мобильного телефона, который одновременно является счетом платежной карты Mastercard. Начисленные деньги будут доступны для оплаты покупок с помощью смартфона, привязанного к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Для всех абонентов «МегаФона» услуга финансового маркетплейса станет доступна до конца 2019 года. Кредитные программы будут предложены клиентам персонально на основе анализа их потребностей при помощи Big Data.

Оформить цифровую банковскую карту Mastercard можно в приложении «МегаФон Банк». Счет мобильного телефона превратится в банковский счет со всеми его преимуществами, — процентом на остаток, кешбэком и др. При желании клиент сможет оформить и традиционную пластиковую банковскую карту в любом салоне «МегаФона» за 5 минут.

«Помимо того, что Ак Барс Банк самостоятельно разрабатывает новые платежные сервисы, мы также открыты к сотрудничеству с крупными проектами, которые совершенствуют банковский сервис. У Ак Барс Банка уже есть успешный опыт реализации партнерских программ и быстрого принятия решений по выдаче кредитов на совместные продукты. Участие в маркетплейсе от «МегаФона» и Mastercard сделает процесс получения кредита в Ак Барс Банке еще проще и расширит омниканальность предоставления услуг, которую сейчас банк активно развивает», — дал комментарий заместитель председателя правления Михаил Марин.





ПАО «АК БАРС» БАНК



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