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Энергетическое машиностроение России рассчитывает на инвестиции в более чем 1 трлн рублей

10:39, 27.02.2019 1
Энергетическое машиностроение России рассчитывает на инвестиции в более чем 1 трлн рублей
Фото: fsk-ees.ru

Минэнерго собирается привлечь более 1 трлн рублей в энергетическое машиностроение России, сообщает ТАСС.

Такие инвестиции возможны в рамках программы модернизации теплоэлектростанций. Такой прогноз дал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Напомним, ранее в Минэнерго рассказали о себестоимости барреля нефти в России. Как рассказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью газете «Ведомости», в эту цифру включены операционные затраты в размере $3—10, капитальные затраты, которые составляют $5—10, и расходы на транспортировку в размере $5. Он отметил, что при девальвации рубля себестоимость снижается.


ПромышленностьЭнергетикаЭкономикаИнвестицииОбщество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    а заводы остались у чиновников? Или это покупки оборудования в Европе и Азии? Тарифы задрали и растащили инвестиции..
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