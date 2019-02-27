Энергетическое машиностроение России рассчитывает на инвестиции в более чем 1 трлн рублей
Минэнерго собирается привлечь более 1 трлн рублей в энергетическое машиностроение России, сообщает ТАСС.
Такие инвестиции возможны в рамках программы модернизации теплоэлектростанций. Такой прогноз дал первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.
Напомним, ранее в Минэнерго рассказали о себестоимости барреля нефти в России. Как рассказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью газете «Ведомости», в эту цифру включены операционные затраты в размере $3—10, капитальные затраты, которые составляют $5—10, и расходы на транспортировку в размере $5. Он отметил, что при девальвации рубля себестоимость снижается.
ПромышленностьЭнергетикаЭкономикаИнвестицииОбщество
комментарии