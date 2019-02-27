Разработчики WhatsApp введут в мессенджер новую функцию
В WhatsApp появится новая функция, которая позволит запретить добавлять пользователей в общие чаты без их предварительного согласия.
Таким образом разработчики мессенджера намерены бороться со спамом. Благодаря нововведению пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто находится в списке контактов, а от остальных сообщения будут блокироваться, пишет портал Akket.
Данная опция уже работает в тестовой версии WhatsApp. В ближайшее время она должна быть встроена в очередное обновление к приложению.
Ранее в WhatsApp появилась возможность идентификации по Face ID и Touch ID.Технологии
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