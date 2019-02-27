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Разработчики WhatsApp введут в мессенджер новую функцию

09:08, 27.02.2019
Разработчики WhatsApp введут в мессенджер новую функцию
Фото: pixabay.com

В WhatsApp появится новая функция, которая позволит запретить добавлять пользователей в общие чаты без их предварительного согласия.

Таким образом разработчики мессенджера намерены бороться со спамом. Благодаря нововведению пользователи смогут принимать приглашения в группу только от тех, кто находится в списке контактов, а от остальных сообщения будут блокироваться, пишет портал Akket.

Данная опция уже работает в тестовой версии WhatsApp. В ближайшее время она должна быть встроена в очередное обновление к приложению.

Ранее в WhatsApp появилась возможность идентификации по Face ID и Touch ID.

Технологии
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