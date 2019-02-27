Алекперов расскажет сенаторам об энергетических рынках

Сегодня глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов выступит перед членами Совета Федерации на пленарном заседании верхней палаты парламента. Он расскажет сенаторам о возможностях России в период трансформации мировых энергетических рынков.

Также в Совфеде запланировано выступление руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, передает «Интерфакс». От него оджидают доклада по инновационным инструментам администрирования налоговых доходов региональных и муниципальных бюджетов.

На заседании сенаторам предстоит рассмотреть и ратифицировать Договор с КНДР о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, протокол к Конвенции с правительством Швеции об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

Кроме того, Совет Федерации рассмотрит законы об оказании паллиативной помощи, об ограничении прав военнослужащих на распространение информации, об ответственности управляющих компаний за нарушение правил эксплуатации лифтов, об освобождении ряда ипотечных должников от исполнительского взноса.