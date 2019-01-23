Telegram в марте запустит криптовалюту Gram

Фото: commons.wikimedia.org / Telegram Messenger LLP

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустит блокчейн-платформу TON с собственной криптовалютой Gram в марте 2019 года.

По информации The Bell, блокчейн-платформа и криптовалюта будут представлены на встрече с крупнейшими инвесторами проекта в течение месяца.

Сейчас команда TON изучает правовые вопросы в более чем 10 юрисдикциях. Торги, скорее всего, начнутся в Азии. Первой страной, где появится криптовалюта Gram, может cтать Япония.

Блокчейн-платформа Telegram Open Network была описана в инвестиционном проспекте мессенджера перед ICO, в рамках которого компания Павла Дурова привлекла $1,7 млрд. Изначально запуск тестового варианта TON планировался на ll квартал 2018 года.

