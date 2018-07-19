Павел Дуров вошел в список самых влиятельных молодых бизнесменов Fortune

Основатель сетей «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров впервые вошел в список наиболее влиятельных молодых бизнесменов журнала Fortune «40 до 40», заняв в нем 25-е место.

Отмечается, что поводом стало успешное ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов) мессенджера Telegram, которое он провел в этом году, сообщает «Коммерсантъ».

«С момента своего создания приложение с защищенной перепиской привлекает более 200 млн активных пользователей ежемесячно. Оно даже провело одно из самых экстравагантных размещений ICO на данный момент и привлекло $1,7 млрд в обмен на обещанную криптовалюту», — говорится в рейтинге.

Ранее журнал Forbes составил список россиян, оказавших влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год. В него попал и Павел Дуров.