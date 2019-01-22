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В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру

23:56, 22.01.2019
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой по всему миру
Фото: pixabay.com

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp.

По информации сайта DownDetector, отслеживающего нарушения в работе интернет-сервисов, у 60% пользователей возникли проблемы с подключением к серверу, 21% не смогли зайти на веб-версию мессенджера.

Больше всего жалоб поступило от жителей Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Испании, а также США, Мексики, Бразилии и Чили.

Ранее стало известно, что в WhatsApp установили ограничение, согласно которому одно сообщение можно переслать только пяти людям или группам. В России WhatsApp стал самым популярным приложением в 2018 году.

ТехнологииIT
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