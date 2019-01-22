Хабиров открыл новое здание отдела полиции в Белебеевском районе
Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров принял участие в торжественном открытии нового здания отдела МВД России по Белебеевскому району.
В мероприятии также участвовали министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Роман Деев, администрация района, личный состав и ветераны органов внутренних дел.
Радий Хабиров поздравил полицейских района и пожелал им успеха в службе. С приветственным словом выступил Роман Деев. Затем почетные гости осмотрели служебные помещения нового здания, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Ранее полиция Белебеевского района располагалась в здании 1775 года постройки, которое было признано объектом культурного наследия регионального значения. Несмотря на неоднократный ремонт, помещения отдела не отвечали современным требованиям. Поэтому было принято решение о строительстве нового здания.ОбществоВласть Башкортостан
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