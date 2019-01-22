Счета ТСЖ могут страховать как вклады

Минфин не исключает возможность распространить систему страхования вкладов на счета ТСЖ, сообщает ТАСС.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев признается, что размер суммы, которую нужно будет страховать, пока обсуждается, это могут быть как 1,4 млн, так и 10 млн рублей.

Он подчеркнул, что пока в приоритетах с точки зрения страхования средств в банках — счета ТСЖ, садово-огороднические товарищества. Моисеев отмечает, что все детали прорабатываются.

Напомним, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что отмена так называемого «зарплатного рабства», когда сотрудник компании не может выбрать себе банк для получения зарплаты, может привести к увеличению ставок по кредитам.

По мнению Моисеева, к существующей системе необходимо подходить с осторожностью, так как нужно понимать, «какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика».

