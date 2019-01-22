Датский Saxo Bank напомнил об отсутствии поводов для оптимизма в мировой экономике

Датский Saxo Bank подготовил прогноз на первый квартал года по глобальным рынкам и рынкам акций, сообщает «Коммерсант».

В банке подчеркивают, что сейчас мировая экономика страдает, а глобальные рынки находятся в состоянии потрясения после 2018 года. Начало 2019 года может ознаменовать собой старт цикла или первые подачи следующего цикла вмешательства, 2020 год ожидаемо будет годом перемен.

При этом в банке говорят о том, что отсутствие поводов для оптимизма в мировой экономике в начале года может сделать сложным путь к устойчиво слабому доллару в 2019 году.

Напомним, в 2019 году финансовые аналитики не ждали глобальных потрясений на фондовом рынке, при этом полностью исключить все риски для России было нельзя.