Поддельных сайтов станет больше перед 23 февраля и 8 марта

Количество фишинговых сайтов, которые выманивают информацию, в том числе и для кражи денег, а также продажа контрафакта вырастут к 23 февраля и 8 марта, сообщает «РИА Новости».

Основатель компании Group-IB, эксперт в области расследования киберпреступлений Илья Сачков не исключает, что всплеск подобной противозаконной активности будет и во время Зимней универсиады — 2019. Он отмечает, что в первой декаде января 2019 года количество заблокированных фишинговых сайтов возросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, российский рынок торговли в социальных сетях с марта 2017 года по март 2018 года вырос до 591 млрд рублей. Это всего в два раза меньше, чем оборот российских интернет-магазинов (1,04 трлн рублей в 2017 году).