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Тринадцатилетняя фигуристка Шаботова: «Я сказала глупость. Я не думала, что меня не так поймут»

20:07, 21.01.2019

Тринадцатилетняя фигуристка Анастасия Шаботова на свой странице в Instagram объяснила свое высказывание о том, что для стабильных выступлений нужно применять допинг.

«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — прокоментировала Шаботова.

Напомним, что ранее Шаботова, тренирующаяся в клубе «Снежные барсы» в Москве, во время прямого эфира в Instagram заявила, что в фигурном катании для получения результата нужно принимать допинг. Она также сообщила, что спортсменки, тренирующиеся на катке «Хрустальный», употребляют запрещенные препараты.

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Публикация от Спорт
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