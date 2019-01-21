Тринадцатилетняя фигуристка Шаботова: «Я сказала глупость. Я не думала, что меня не так поймут»

Тринадцатилетняя фигуристка Анастасия Шаботова на свой странице в Instagram объяснила свое высказывание о том, что для стабильных выступлений нужно применять допинг.

«Я сказала глупость. Может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — прокоментировала Шаботова.

Напомним, что ранее Шаботова, тренирующаяся в клубе «Снежные барсы» в Москве, во время прямого эфира в Instagram заявила, что в фигурном катании для получения результата нужно принимать допинг. Она также сообщила, что спортсменки, тренирующиеся на катке «Хрустальный», употребляют запрещенные препараты.