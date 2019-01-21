Казанское «Динамо» на выезде проиграло «Уральскому трубнику»

Хоккеисты «Динамо-Казань» на выезде проиграли «Уральскому трубнику» (Первоуральск, Свердловская область) в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.

Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Таким образом, после 19 игр в чемпионате России «Динамо-Казань» занимает шестое место, имея в своем активе 30 очков. «Уральский трубник» после 20 игр с 32 набранными баллами занимает пятую позицию в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сибсельмашем». Игра состоялась 19 января и завершилась со счетом 7:7.