Казанское «Динамо» на выезде проиграло «Уральскому трубнику»
Хоккеисты «Динамо-Казань» на выезде проиграли «Уральскому трубнику» (Первоуральск, Свердловская область) в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом.
Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.
Таким образом, после 19 игр в чемпионате России «Динамо-Казань» занимает шестое место, имея в своем активе 30 очков. «Уральский трубник» после 20 игр с 32 набранными баллами занимает пятую позицию в турнирной таблице.
Ранее «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Сибсельмашем». Игра состоялась 19 января и завершилась со счетом 7:7.СпортХоккей с мячом Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым