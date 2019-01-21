Банки РФ предложили перечислять зарплаты через единый расчетный центр для борьбы с «зарплатным рабством»

Зампред правления «Альфа-банка» Владимир Сенин предложил внедрить единую систему выплат зарплаты, основанную на централизованном зарплатном реестре, для борьбы с «зарплатным рабством».

По его словам, такой функционал уже есть в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка.



Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз считает, что единый расчетный центр, с помощью которого можно будет перечислять зарплату на любой счет, можно создать на базе Национальной системы платежных карт (операционно-клиринговый центр для СБП) или Московской биржи, пишут «Ведомости».



За создание единой системы выступил и зампред правления «Совкомбанка» Алексей Панферов. По его мнению, автоматическая система избавит работника от необходимости идти куда-то с заявлением о переводе зарплаты.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу к февралю 2019 года планируют внести проект поправок в КоАП о штрафах за навязывание работодателем сотрудникам зарплатного банка.