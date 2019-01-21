Amazon запустил отдельный онлайн-магазин для подростков

Amazon запустил отдельный магазин Amazon Teens для подростков, которые смогут совершать покупки по интернету, сообщает RetailGazette. Таким образом, у подростков не только появится возможность совершать покупки в интернете, но и просматривать отзывы других пользователей, пересылать собранную корзину родителям. Родители узнают, когда ребенок завершит выбор, они получат СМС-сообщение или электронное письмо.

Напомним, «Почта России» с 9 января получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах.

Покупатель будет оплачивать пошлину при оформлении заказа на сайте зарубежного интернет-магазина.

