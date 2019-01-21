В Челнах более 300 земельными участками пользуются без документов

В Набережных Челнах на 324 земельных участка не нашлись правоустанавливающие документы. Об этом стало известно в рамках «делового понедельника», цифру озвучил начальник управления земельных и имущественных отношений автограда Ленар Гизатуллин. Эти нарушения повлекли за собой недопоступления в казну города, которые составили более 130 млн рублей. Мэр города Наиль Магдеев уже дал поручение исполнительному комитету, чтобы последний продолжал претензионную работу по фактам самовольного занятия земельного участка. «Разве это порядок, если такие вещи происходят в городе? Это все равно, что сесть за руль без прав управления на транспортное средство. Это неправильно», — сравнил Магдеев.

Напомним, в ноябре Наиль Магдеев раскрывал «Реальному времени» секреты своей строительной политики.