Эксперты составили портрет типичного магазинного вора в России
В России составлен портрет типичного магазинного вора. Информация об этом размещена в исследовании компании BIT, разработчика программных решений для борьбы с магазинными ворами.
Согласно данным экспертов, среднестатистическим вором является мужчина в возрасте от 18 до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и ранее совершавший преступления. Средняя сумма кражи — тысяча рублей.
Специалисты для исследования проанализировали 64,7 тысячи случаев краж в российских магазинах с помощью данных системы распознавания лиц покупателей в торговых сетях «СТОП Шоплифтер» и статистики МВД России за январь — ноябрь 2018 года, передает РБК.
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