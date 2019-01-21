Эксперты составили портрет типичного магазинного вора в России

В России составлен портрет типичного магазинного вора. Информация об этом размещена в исследовании компании BIT, разработчика программных решений для борьбы с магазинными ворами.

Согласно данным экспертов, среднестатистическим вором является мужчина в возрасте от 18 до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и ранее совершавший преступления. Средняя сумма кражи — тысяча рублей.

Специалисты для исследования проанализировали 64,7 тысячи случаев краж в российских магазинах с помощью данных системы распознавания лиц покупателей в торговых сетях «СТОП Шоплифтер» и статистики МВД России за январь — ноябрь 2018 года, передает РБК.

Напомним, ранее Amazon открыл первый в мире «умный» магазин без касс и продавцов.