Мэр Ижевска лишит премий специалистов технадзора за нарушения при уборке снега

Специалисты службы технического надзора, занимающиеся контролем за уборкой снега в Ижевске, останутся без премий за январь. Об этом заявил в Facebook глава города Олег Бекмеметьев. Он оставил комментарий в сообществе общественной организации «Автомобилисты Удмуртии», активисты которой проверили накануне качество чистки городских улиц от снега.

Ониотметили заужение проезжей части от 2 до 3,6 метров.

«Общественникам — большое спасибо за то, что в субботний день потратили своё время. По сути — это работа службы технического надзора, поэтому в январе технадзоры останутся без премии. Подрядчики! Такой подход к работе недопустим! За выявленные нарушения будут взысканы штрафы», — написал в комментарии к посту Бекмеметьев.

В последние несколько дней в Ижевске наблюдались снегопады.