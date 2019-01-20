Совершивший жесткую посадку самолет в Марий Эл не имел летного сертификата

Легкомоторный самолет Coyote II, который совершил жесткую посадку у поселка Шелангер около железной дороги в Марий Эл, не имел сертификата летной годности.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 20 января. После жесткой посадки возгорания не было, железнодорожные пути не повреждены. Предварительно, самолет взлетел с территории поселка Шелангер Звениговского района.

В результате происшествия пострадали два пилота, погибших нет. Один из них находится в тяжелом состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

По информации ТАСС, воздушное судно также не получало уведомления о полете и разрешения на полет. По данным фактам в ближайшее время возможно возбуждение административных дел в отношении пилота.

Транспортная прокуратура инициировала проверку после инцидента

Напомним, ранее над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. При этом экипаж одного самолета успел катапультироваться. Позднее спасатели нашли тело одного из летчиков, позже – второго.



