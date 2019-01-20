Зинэтула Билялетдинов пробил буллит на Матче звезд в Казани

Главный тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов пробил буллит в первом полуфинале Матча звезд КХЛ.

В матче с командой дивизиона Чернышева сборная дивизиона Харламова, которую и возглавляет Билялетдинов совместно с корреспондентом Матч ТВ Дарьей Мироновой, получила право на буллит после того, как у соперника зафиксировали нарушение численного состава. Игроки доверили право пробития буллита своему тренеру. Билялетдинов вышел на лед в брюках, рубашке и коньках, но не сумел реализовать попытку. Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил его бросок.

Напомним, что в этом году Матч звезд проходит в Казани. Победитель определится по итогам мини-турнира с участием четырех команд, представляющих свои дивизионы. В первом полуфинале дивизион Чернышева встречается с дивизионом Харламова, во втором — дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова.

Посмотреть видео буллита в исполнении Билялетдинова можно в официальном «Твиттере» Континентальной хоккейной лиги.