Украинский политтехнолог назвал главное условие начала войны с Россией

Украинский эксперт Дмитрий Раимов назвал главное условие начала войны с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политтехнолога, если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, то между Россией и Украиной начнется война. Он пояснил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, представляет стратегический риск.

«Российские власти же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем — не через Украину — они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения», — отметил Раимов.

Напомним, ранее Украина разорвала 49 соглашений с Россией.